«Men in Black: International» er et sjeldent karriere-mageplask

Å skape forventninger du ikke kan innfri er en farlig disiplin i filmens verden. Det vil skaperne av den nye Men in Black-filmen få merke. I utgangspunktet lå mye til rette for at denne oppfølgeren kunne gi en høyt skattet filmfranchise fornyet liv.

Bare ved å plassere Tessa Thompson ved siden av Chris Hemsworth som de nye svartkledde heltene, gjorde man et interessant og kløktig valg. Ikke bare kunne man dra veksler på den gode kjemien mellom dem fra Thor: Ragnarok, men den nye kjønnsbalansen ga manusforfatterne et større register å spille på.