Shabaka Hutchings: Et svært vellykket tilskudd til jazzen

Det er ikke lenge siden amerikanske Kamasi Washington ble omtalt som jazzens nye Messias. I 2020 er det Shabaka Hutchings som har overtatt rollen som sjangerens nye befrier.

Den britiske saksofonisten har etablert seg i toppsjiktet av den brede og spennende bevegelsen som har preget London-scenen de siste årene. Der har artister som Nubya Garcia, Moses Boyd og Theon Cross brutt med forventningene til hva jazz skal være. Shabaka Hutchings har gjort det samme i bandene Sons Of Kemet og The Comet Is Coming. Da han debuterte med The Ancestors i 2016, var det ikke tilfeldig at det skjedde på DJ Gilles Peterson’s Brownswood Recordings.