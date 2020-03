Ukens kulturtips: Skumle mekanismer, digital glede og kamp mot usynlige fiender

«The Plot against America er også et ubehagelig innblikk i hvordan et samfunns institusjoner systematisk uthules og erstattes av fascisme, for så å bli brukt til å velte over en minoritet. Mekanismene sees ikke fra overgriperens planleggende side, men The Plot against America illustrerer fint hvordan de små innskrenkningene og de forkledde truslene sniker seg inn i språket», skriver vår serieanmelder Asbjørn Slettemark.

Dette er en nonprofit digital festival som tilbyr konserter med artister fra deres egne stuer og kjøkkenbenker, i en periode hvor alle konsertscener er stengt. Den er en av de første initiativene som dukket opp etter at kulturlivet ble stengt, og allerede har festivalen mer enn 40.000 følgere på Facebook. Bare i løpet av de neste dagene kan de by på lørdagsjazz med Håvard Wiik, brakkeindie med Misty Coast og hyllest av heltene i helsevesenet med Daniel Kvammen.