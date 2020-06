«Det hun gjør med gitaren, er en bragd»

Hedvig Mollestad åpner sin musikk og misjonerer heftig for gitaren.

Hedvig Mollestad imponerer nok en gang med sitt nye album, nå i et annet format enn tidligere, skriver vår anmelder. Julia Naglestad

Arild R. Andersen

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Hedvig Mollestad Ekhidna Vis mer

Gitaren er sjef i Hedvig Mollestads musikalske liv. Vi er vant til å høre den i trioformat, der den får breie seg i rå smakfullhet. Hun har imponert mange. For et par år siden kom for eksempel Rolling Stone-redaktør David Fricke til Oslo for å høre hennes trio.

På Ekhidna har gitaristen doblet antall medlemmer i bandet. Det kler henne, og det gjør gitaren godt å være naturlig midtpunkt i et større ensemble.

En skjerpet versjon

Musikken på Ekhidna er basert på bestillingsverket Mollestad skrev til Vossajazz i 2019. Det vi hører på albumet, er en justert og skjerpet versjon, innspilt fra scratch i Amper Tone Studio.

Det er et interessant valg av musikere Mollestad har foretatt. Sekstetten mangler bassist, men har to trommeslagere som både utfyller og kler hverandre. Perkusjonist Ole Mofjell har tilhold i den europeiske improscenen og trommis Torstein Lofthus er kanskje mest kjent som drivverk i Elephant9. Så er det Highasakite-assosierte Marte Eberson og The Core og Grand General-medlem Erlend Slettevold, som begge er med på tangenter.

Selve krumtappen i Hedvigs Vossa-prosjekt er Susana Santos Silva, den portugisiske trompetisten som spiller med sann originalitet, enten hun sysler med avantgarden eller hun inngår i mer tradisjonelle settinger som her.

Les også Perfume Genius: En genial popartist

Hedvig Mollestad (i hvitt) sammen med sitt band: Erlend Slettevoll (f.v.), Torstein Lofthus, Ole Mofjell, Susana Santos Silva og Marte Eberson. Julia Naglestad

Anleggsmaskinens kraft

Santos Silva markerer seg allerede i det korte åpningsstykket «No Friends But The Mountains» der hun fører melodien over gjerrig gitarakkompagnement og blålig lydcollage. Dette er lyden av Mollestad på flyttefot og Hedvig på nye beitemarker. Sporet varer i underkant av to minutter, men rekker å bli et godt frempek.

Så følger «A Stone’s Throw» med akkurat det gitarspillet hun får til å stå av seg selv. Det ligger minst seksti år med riff-historie nedfelt i det Mollestad gjør, og selv om innmaten kan mangle smak av ypperste klasse, er måten hun spiller på, sterk nok til å bære en fullsatt sal. Lyden og nerven i anslaget fungerer som fluepapir for alle oss som kan stave ordet plekter riktig. Backingen har anleggsmaskinens kraft og gasellens smidige bevegelighet. Jeg rekker å tenke på Mahavishnu Orchestra og David Gilmour før Mollestad skyver meg videre.

Les også En ny seiersrunde for Emilie Nicolas

Kapsles inn

Hennes progressive jazz er rik på melodi, men henfaller ikke til søtladne linjer. Det er den mangefasetterte kvaliteten som gjør Ekhidna til et helt eget Hedvig Mollestad-album, samtidig som det ivaretar artistens etablerte særegenheter. Sånn er det å spille på flere strenger.

De gangene jeg har sett henne live, har det alltid kommet til et punkt der jeg kapsles inn i musikken. Den samme gode effekten klarer bandet å formidle fra studioet. «Slightly Lighter» er albumets vakre ballade. Her får arven etter Terje Rypdals «Ørnen» friske vinger. Den gir også et friskt pusterom og utsyn til noe annet.

Hedvig Mollestad: Ekhidna Rune Grammofon

Halvt kvinne, halvt slange

De to siste sporene formidler de bredeste fortellingene, og dermed er de også verdige avsluttere. Tittelsporet «Ekhidna» har mange fine arrangementer å by på, og det gjøres gode bevegelser mot ytterkantene. Jazzrocken lever godt i dette bandet. Den har denne vitaliteten som preget sjangeren i glansårene for et halvt århundre siden.

Så er det «One Leaf Left» som bygges forsiktig og tegner opp friske lydbilder før gitaren får plassen i midten. Mollestad drar albumets fineste gitarsolo. Den er både en kamp og en meddelelse på høyt nivå. Det skal noe til å bære fane for dette instrumentet i 2020. At Mollestad lykkes så godt med nettopp det, er en bragd.

Det er ingen tvil om at disse nye omgivelsene har gjort hovedpersonen godt. Ekhidna er for øvrig en figur fra gresk mytologi, halvt kvinne, halvt slange, også kjent som alle monstres mor. Det er noe å tenke over mens musikken kveiler seg rundt deg og tar tak.

Hør mer

To andre sterke jazzplater

Hegge Particular Recordings

Hegge

Feeling

Particular Recordings

Kanskje det er lenge siden du hørte jazz som ga deg lyst til å danse? Hvis svaret er ja, kan Hegge være bandet som får deg i bevegelse. Det er som om de fem medlemmene løfter frem musikken de selv er mest glad i og lar gleden fylle egne komposisjoner.

Les også Liker du James Brown, er dette jazzen for deg

Kim Myhr Grappa

Kim Myhr

Vesper

Grappa

Myhr holder god avstand til det konvensjonelle, men gitarene hans får lov til å låte som gitarer. På Vesper er gitarspillet innbakt i ensemblets samlede uttrykk, og improvisasjon og skrevne strukturer opptrer i fellesskap.