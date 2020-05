Filmanmeldelse: «Ema» er en gåtefull dansefilm

I starten av denne filmen ser vi hovedpersonen Ema (Mariana Di Girolamo) stå med en flammekaster i sentrum av den chilenske havnebyen Valparaíso. Hun har nettopp antent et trafikklys, og med sin sølvhvite manke fremstår hun som en opprørsleder i en dystopisk sci-fi-film.

Det neste jeg forventet å se, var noe av det kaoset vi har fått filtrert gjennom nyhetsmediene fra Chile siste året, der store folkemasser har tatt til gatene for å protestere mot landets nyliberale økonomiske politikk. Ema står ikke i spissen for den typen opptøyer, selv om hun sikkert kan tas til inntekt for en ny generasjons misnøye med tingenes tilstand.