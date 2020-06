– «Nytt album – allerede?» Det er hyggelig at folk spør og synes at jeg er så produktiv, men jeg er egentlig ikke det, altså. Det har gått to år siden sist, og det føles nok kortere for dere enn for meg.

Artisten Emilie Nicolas (32) sitter på en ellers koronatom kafé i Oslo og blar gjennom mobilen etter bilder fra jobbeåret som er blitt til hennes tredje album Let Her Breathe. Hun ser minner fra hjemmeskriving, studioøkter, Zoom-møter og kakefesten da alt var klart.