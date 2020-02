Den ukjente forfatteren Bjørn Esben Almaas er nominert til Nordisk råds litteraturpris for en bok som ikke matcher dette høye nivået.

Enkelte år virker det som om vi har for mange litteraturpriser her til lands. Antallet eminente utgivelser er for lavt til å bekle alle æresbevisningene.

Slik var i hvert fall bokåret 2019. Jeg klødde meg i hodet selv da jeg skulle sende inn forslag til den ene prisen jeg er med på å dele ut, nemlig Kritikerprisen for beste voksenbok. Etter en uravstemning blant landets litteraturkritikere endte vi opp med å nominere gamle storkanoner som Fløgstad, Fosse og Saabye Christensen – til tross for at de ikke skrev sine beste bøker i 2019.