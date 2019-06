Årets sommer blir spesiell for norske TV-elskere. For første gang kan du enkelt ta med deg både apper, og i noen tilfeller dekoder, for å se norske TV-kanaler i hele Europa. Men om du er kunde av Canal Digital eller Get, har du kanskje lagt merke til at tilbudet i appen du bruker ikke er optimalt.

På listene over «Mest populære», «Fortsett å se» eller «Ukens utvalgte» finnes programmer fra alle TV-kanaler – bortsett fra NRK.