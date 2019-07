Bokanmeldelse: Hanna Stoltenbergs debutroman er tung på en lett måte

Hvordan vet man egentlig forskjellen på nummenhet og sinnsro? Spørsmålet som dukker opp mot slutten av Hanna Stoltenbergs gode debutroman Nada, kunne muligens aldri blitt stilt i en annen tid enn vår egen. Det er i hvert fall lett å tenke at den slags grublerier tilhører en moderne virkelighet og en privilegert middel- og overklasse.

Stoltenberg har utvilsomt et godt øye for flere sider ved denne virkeligheten. I Nada reiser eksempelvis en velstående biperson på meditasjonsleir «[…] for å rense hodet og kroppen for ’giftig påvirkning’ […]».