Ukens kulturtips: følelsen av Broadway, rødvin i campingstoler og nye stemmer fra et dystopisk samfunn

Med en nedstrippet konsertversjon har popstjernen Astrid S spilt Trondheim og Bergen denne uken, og i morgen er turen kommet til Operaen i Oslo. Vår musikkanmelder Robert Gjestad var til stede på åpningskonserten hennes, og kunne melde at «Det hele føltes nesten som en oppsummering av Astrid Smeplass’ ferd fra «Idol» til nå. Seks år etter at hun røk ut derfra på en femteplass i 2013, har hun nok låter og sterk nok stemme til å gjøre et show som dette».

En av høstens store internasjonale bokutgivelser er uten tvil Gileads døtre, av Margaret Atwood. Boken er en oppfølger til den snart 35 år gamle romanen Tjenerinnens beretninger, bedre kjent som The Handmaid's Tale. Etter at boken ble til en TV-serie for to år siden har det vært enorme forventninger til en ny bok. Heldigvis kan det virke som at fansen ikke blir skuffet. «Årets mest hypede roman er strålende i partiene der den skildrer makten innenfra, skriver vår bokanmelder Anne Merethe K. Prinos, og legger til at boken inneholder en «frydefull genistrek».