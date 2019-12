I forrige uke skrev jeg om ord som går i arv innad i familier. Jeg serverte noen ord og uttrykk som jeg har arvet fra mine foreldre og besteforeldre, og jeg ba leserne sende inn sine familieord. Og det gjorde dere – så til de grader! Denne uken besøkte jeg også Østlandssendingen, og det regnet inn med familieord og arvede ord.

Tusen takk! Jeg har lest hver eneste melding. Jeg har smilt av noen, ledd høyt av andre og nikket gjenkjennende til en del. Og kanskje tørket en liten tåre, for arvede ord kan være minner om en tid som er forbi, og om mennesker som ikke er her lenger.