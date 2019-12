Banan til 1,1 millioner kroner spist av sulten kunstner

Bananen ble spist av David Datuna, en performancekunster som sa han «var sulten».

Lørdag ettermiddag løsnet Datuna gaffatapen og spiste bananen foran et publikum i galleriet.

Kostet 1,1 millioner kroner

Det var i et galleri på messen Art Basel i Miami Beach at den italienske kunstneren Maurizio Cattelan stilte ut en banan som var festet til veggen med tape, tidligere denne uken.

Verket har tittelen Comedian. En fransk kunstsamler betalte 120.000 dollar (rundt 1,1 millioner kroner) for det. Ifølge Business Insider ble denne bananen, og to kopier, kjøpt på det lokale supermarkedet.

– Kunstverket er ikke ødelagt

Selv om bananen ble spist, ødelegger ikke det kunstverket, sier en talsmann for galleriet til Miami Herald. For bananen er ideen.

Galleristen Emmanuel Perrotin sier at bananverket er «et symbol på global handel, på en ting med dobbel betydning, og et klassisk symbol på humor.»

Kjøperne får med et bevis på at kunstverket er ekte og kan «bytte ut bananen etter behov.» Før eller siden vil jo bananen råtne.

Ny banan ble fjernet

Noen minutter etter David Datunas stunt, festet galleriet en ny banan på veggen. De kommer ikke til å anmelde performancekunstneren, skriver New York Times. Politiet ble tilkalt for å passe på at ingen spiste den nye bananen på veggen.

Søndag ble bananen fjernet av galleriet, fordi den skal ha skapt tilløp til kaos blant publikum.