Saken oppdateres.

Alan Walker er «Årets Spellemann».

Norsk-britiske Alan Walker fra Bergen (21) fikk den gjeveste prisen av dem alle i kveld, nemlig «Årets Spellemann».

– Først og fremst, tusen, tusen takk. De siste firene årene har vært helt sinnsyke, sa Alan Walker fra scenen.

I skrivende stund har 21-åringen godt over 23 millioner abonnenter på sin Youtube-kanal. Det er mer enn noen annen nordisk artist gjennom historien, og sikrer ham en plass blant de 20 største artistene globalt.

Walker rettet en spesiell takk til vokalistene han har samarbeidet med, deriblant Julie Bergan.

– Det har vært helt magisk. Jeg vil uttrykke min takknemlighet til alle vokalistene som alle har bidratt til mine låter. Sammen har vi vist at man kan lage internasjonale hitlåter med norske vokalister, sier han.

Til slutt takket han musikkjournalister og kritikere:

– Både de som slakter og de som roser låtene mine. Kritikk er en viktig del av denne bransjen, sier Walker, før han takker familie, venner og kjæreste.

KOMMENTAR: Alan Walker er som forventet vinneren av Årets Spellemann. Det kjipe er at vi allerede nå vet hvem som får denne hederen neste år også.

Årets hedersprisen gikk til D.D.E.

Det var kulturminister Trine Skei Grande som delte ut prisen.

– Dere er hele Norges D.D.E., dere er konger og nå skal vi feste helt til sola går ned, sa Grande i sin tale.

En tydelig gråtekvalt Bjarne Brøndbo brukte takketalen til å hedre Frode Viken, gitarist og låtskriver i D.D.E, som døde i april i fjor.

– Vi setter helt utrolig stor pris på denne prisen. Men det er en mann som hadde fortjent å få oppleve dette. Vi hadde ikke stått her i dag hvis det ikke var for Frode Viken, sa Brøndbo.

I fjor påske gikk Frode Viken, gitarisk og låtskriver i D.D.E bort etter kort tids sykeleie. «Uten ham hadde D.D.E. aldri hatt den karrièren vi har hatt», sa Bjarne Brøndbo til Aftenposten i april i fjor.

I 1993 ga D.D.E. ut debutplaten «Rai Rai», som solgte 30.000 eksemplarer. Ifølge Namdalsavisa har bandet solgt tilsammen 1,3 millioner album. Det vil ifølge avisens beregninger si at hver femte nordmann har en D.D.E-plate.

Emilie Nicolas er «Årets popartist».

– Hæ? Det skjønner jeg ikke. Men takk, sa hun i kveldens andre takketale.

Det var en tydelig sjokkert artist som møtte pressen etter prisen var delt ut.

– Det er helt sinnsykt, jeg trodde ikke dette skulle skje. Men det er superkoselig, svarte Emilie Nicolas på spørsmål fra pressen om hvordan det føles å vinne kveldens andre pris.

Hun understreket at prisen deles med guttene i bandet sitt.

– Nå skal det feires med brask og bram i de sene nattetimer. Så er det tid for nytt album!

Kveldens andre pris

Tidligere i kveld vant Emilie Nicolas pris i kategorien «Årets album» for albummet Tranquille Emile.

– Jeg vil takke Hanne Hukkelberg fordi hun tvang meg til å bli i Norge og drive med musikk, istedenfor å reise til utlandet og studere arabisk, sa en lattermild Emilie Nicolas i sin takketale tidligere i kveld.

Emilie Nicolas debutalbumet Like I’m a Warrior fra 2014 fikk terningkast seks i de store avisene, Spellemannspriser for «Årets nykommer» og «Årets popsolist» og gikk inn på førsteplass på VG-listen.

Men, som hun forteller mye om i et intervju med Aftenpostens A-magasinet, gikk ting deretter videre i et tempo og på en måte som ikke passet hennes personlighet. Presset om «bare én konsert til» og stadige reiser med enorm angst for å fly, gjorde at hun fullstendig utslitt sa stopp. Så ble det helt stille.

Det etterlengtede andrealbummet, Tranquille Emile, som kom i mai i fjor, ble av Aftenpostens anmelder beskrevet som «sterkt, fint og nytt».

Boy Pablo vant prisen for «Årets gjennombrudd»

Bergensgruppen Boy Pablo vant prisen for «Årets gjennombrudd» og et Gramostipend på 250.000 kroner.

– Tusen hjertelig takk. Dette er helt drøyt, sa en tydelig berørt vokalist i takketalen.

Til tross for en viral millionhit på Youtube, stor fanbase i California og livvakter på turné i Malaysia, er det relativt få i her til lands som har fått med seg popgruppen fra Bergen.

Veien fra Bergen til hysteri i Asia har tatt under tre år for de unge musikerne, som musikkmagasinet NME nylig nevnte bandet på sin liste over artister å se opp for i 2019. Boy Pablo er også eneste band fra Norge som får spille på den prestisjetunge Coachella-festivalen i California i april.

To deler

Årets Spellemannpris er i gang på Chateau Neuf i Oslo. Det er i år Julie Bergan og Tarjei Strøm som leder oss gjennom feiringen av det norske musikkåret.

Årets Spellemannpris er delt inn i to deler. Første del ble streamet direkte på NRK nett-TV fra klokken 17.00 og var ledet av Terje Strøm.

Andre del av prisutdelingen sendes direkte på NRK1 fra klokken 19.50.

Disse prisene er blitt delt ut i kveld:

Barnemusikk: Naboen min – Rockesock

Naboen min – Rockesock Popgruppe: Band of Gold – Where's The Magic

Band of Gold – Where's The Magic Jazz: Gurls – Run boy, run

Gurls – Run boy, run Samtid: Oslo Philharmonic Orchestra – Ørjan Matre: Konsert for orkester

– Ørjan Matre: Konsert for orkester Blues: Jørgen Sandvik - Permanent Vacation

- Permanent Vacation Årets Tekstforfatter: Eduardo Andersen – La oss ta en idealist

La oss ta en idealist Elektronika : Sex Judas feat. Ricky - Go Down Judas

: Sex Judas feat. Ricky - Go Down Judas Metal: Obliteration - Cenotaph Obscure

Obliteration - Cenotaph Obscure Tonos Komponistpris: Oslo Philharmonic Orchestra - Ørjan Matre: Konsert for orkester

Oslo Philharmonic Orchestra - Ørjan Matre: Konsert for orkester Vise: Ingeborg Oktober - Skjømmingsboka

- Skjømmingsboka Åpen Klasse: Geir Sundstøl - Brødløs

Geir Sundstøl - Brødløs Årets Musikkvideo: Hkeem / Regissører: Thor Brenne - Ghettoparasitt

Hkeem / Regissører: Thor Brenne - Ghettoparasitt Klassisk: Tora Augestad & Oslo Philharmonic Orchestra - Portraying Passion

Tora Augestad & Oslo Philharmonic Orchestra - Portraying Passion Årets Produsent: Aksel Carlson - Mars, Emilie Nicholas, Arif & Unge Ferarri

Aksel Carlson - Mars, Emilie Nicholas, Arif & Unge Ferarri Årets Gjennombrudd og Gramostipend: Boy Pablo

Boy Pablo Rock: The Good The Bad And The Zugly - Misanthropical House

The Good The Bad And The Zugly - Misanthropical House Årets Album: Emilie Nicolas - Tranquille Emilie

Emilie Nicolas - Tranquille Emilie Folkemusikk/Tradisjonsmusikk: Marja Mortensson - Mojhtestasse - Cultural Heirlooms

Marja Mortensson - Mojhtestasse - Cultural Heirlooms Country: Malin Pettersen - References Pt. 1

Malin Pettersen - References Pt. 1 Årets Låtskriver: Ina Wroldsen - Hex

Ina Wroldsen - Hex Popartist: Emilie Nicolas - Tranquille Emile

Emilie Nicolas - Tranquille Emile Årets Hederspris: DDE

DDE Urban: EMIR - Mer av deg

EMIR - Mer av deg Årets Spellemann: Alan Walker

Alan Walker Indie/Alternativ: Thea Hjelmeland - Kulla