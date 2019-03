Dette er årets Spellemann-vinnere 2019

BARNEMUSIKK

Karoline Krüger og Fru Nitters Rytmeorkester: «Labyrinter!»

Naboen Min: «Rockesock»

Tonje Unstad: «Musling med melk»

Mandarinsaft: «På vei te en venn»

BLUES

Ulf Myrvold: «Old Memories»

Geir Bertheussen Blues Express: «Southside»

J.T. Lauritsen & The Buckshot Hunters: «Blue Eyed Soul Volume 1»

Jørgen Sandvik: «Permanent Vacation»

COUNTRY

Hege Øversveen: «Goodbye Yellow Roses»

Country Heroes: «Honky Tonk Tears»

Malin Pettersen: «References Pt. 1»

The Northern Belle: «Blinding Blue Neon»

ELEKTRONIKA

Fakethias: «Attune»

Sex Judas feat. Ricky: «Go Down Judas»

Bjørn Torske: «Byen»

Smerz: «Have Fun»

FOLKEMUSIKK/TRADISJONSMUSIKK

Aslak Brimi Kvartett: «Vev»

Johanne Flottorp: «Johanne Flottorp»

Sudan Dudan: «Heimen der ute»

Marja Mortensson: «Mojhtestasse – Cultural Heirlooms»

INDIE/ALTERNATIV

Okay Kaya: «Both»

Thea Hjelmeland: «Kulla»

Boy Pablo: «Soy Pablo»

Fay Wildhagen: «Borders»

JAZZ

Gurls: «Run boy, run»

Moskus: «Mirakler»

Atomic: «Pet Variations»

Hanna Paulsberg Concept + Magnus Broo: «Daughter Of The Sun»

KLASSISK

Frida Fredrikke Waaler Wærvågen & Ingrid Andsnes: «Metamorfose»

Tora Augestad & Oslo Philharmonic Orchestra: «Portraying Passion»

Christian Ihle Hadland: «Christian Ihle Hadland plays Domencio Scarlatti»

Stavanger Symfoniorkester: «Gisle Kverndokk: Symphonic Dances»

METAL

Aura Noir: «Aura Noire»

Obliteration: «Cenotaph Obscure»

Beaten To Death: «Agronomicon»

Sylvaine: «Atoms Aligned, Coming Undone»

POPARTIST

Sigrid: «Raw EP»

Sondre Justad: «Ingenting i paradis»

Amanda Delara: «Running Deep + Soldiers»

Emilie Nicolas: «Tranquille Emile»

POPGRUPPE

Band of Gold: «Where’s The Magic»

Razika: «Sånn kjennes verden ut»

Lemaitre: «Lemaitre 2018»

Seeb: «Nice To Meet You»

ROCK

Oslo Ess: «Frie radikaler»

The Good The Bad And The Zugly: «Misanthropical House»

Årabrot: «Who Do You Love»

Turbonegro: «Rock’n’roll Machine»

SAMTID

Kjell Tore Innervik: «UTOPIAS – Radical Interpretations of Iconic Musical Works for Percussion»

Telemark kammerorkester, dirigent Lars-Erik ter Jung: «Chasing Strings»

Oslo Philharmonic Orchestra: «Ørjan Matre: Konsert for orkester»

Cikada strykekvartett / Knut Olaf Sunde: «Vertigo Room»

URBAN

MARS: «MARS»

EMIR: «Mer av deg»

Lil Halima: «Lil Halima 2018»

Unge Beirut: «Hevnen er søt, men jeg tilgir deg»

VISER

Ingeborg Oktober: «Skjømmingsboka»

Ellen Sofie Hovland: «Og solen renner over»

Erik Lukashaugen: «Vi eier skogene»

Masåva: «Masåva»

ÅPEN KLASSE

Anja Garbarek: «The Road Is Just A Surface»

Geir Sundstøl: «Brødløs»

Harpreet Bansal: «Samaya»

Amgala Temple: «Invisible Airships»

TONOS KOMPONISTPRIS

Anja Garbarek: «The Road Is Just A Surface»

Geir Holmsen: «Et stille sted»

Ørjan Matre: «Konsert for orkester»

Arve Henriksen/Eivind Aarset/Jan Bang/Jez riley French: «The Height Of The Reeds»

ÅRETS LÅTSKRIVER

Stig Joar Haugen: «Midt Imellom Magisk Og Manisk»

Dagny Norvoll Sandvik: «Dagny Låtskriver 2018»

Ina Wroldsen: «Hex»

Thea Hjelmeland: «Kulla»

ÅRETS MUSIKKVIDEO

Aurora / regi: Kinga Burza: «Queendom»

Hkeem / regi: Thor Brenne: «Ghettoparasitt»

Sigrid / regi: AB/CD/CD: «Sucker Punch»

Sondre Justad / regi: Trond Kvig Andreassen: «Ikke som de andre»

ÅRETS PRODUSENT

Aksel Carlson: For blant annet Mars, Emilie Nicolas, Arif & Unge Ferrari

Fay Wildhagen: «Borders»

Kai Gundelach: «Baltus»

Kåre Christoffer Vestrheim: For blant annet Anja Garbarek, Emilie Nicolas, Håkon Kornstad, Batagraf

ÅRETS TEKSTFORFATTER

Eduardo Andersen: «La oss ta en idealist»

Lars Saabye Christensen: «Et stille sted»

Ina Wroldsen: «Hex»

Odd Nordstoga: «Kløyvd»

ÅRETS ALBUM

Emilie Nicolas: «Tranquille Emilie»

Rotlaus: «På vei»

Sondre Justad: «Ingenting i paradis»

Unge Ferrari: «Midt Imellom Magisk Og Manisk»

ÅRETS GJENNOMBRUDD & GRAMOSTIPEND PÅ KR 250 000

Boy Pablo

Lise Davidsen

Kamelen

Rotlaus

Ruben

ÅRETS LÅT

Alan Walker feat. Tomine Harket, AU/RA: «Darkside»

Astrid S: «Emotion»

Ina Wroldsen: «Strongest»

K-391 feat. Alan Walker, Julie Bergan, Seungri: «Ignite»

Kygo, Miguel: «Remind Me To Forget»

Mads Hansen: «Sommerkroppen»

Ruben: «Walls»

Seeb, Dagny: «Drink About»

Sigrid: «Strangers»

Sondre Justad: «Ikke som de andre»