Apple trapper opp Fortnite-konflikten: Fjerner flere spill fra App Store

Konflikten mellom teknologigiganten Apple og spillutvikleren Epic Games, som lager det populære spillet Fortnite, fortsetter. Apple har avsluttet Epics konto i App Store.

29. aug. 2020 09:34 Sist oppdatert nå nettopp

I midten av august ble det populære spillet Fortnite fjernet fra Apples og Googles butikker på mobil. Det skjedde fordi Epic Games, som lager Fortnite, kom med en oppdatering som gjorde at spillerne kunne bruke penger i spillet uavhengig av begge selskapenes egne betalingsløsninger.

Når du kjøper noe i spillet, går 30 prosent av summen direkte til Apple eller Google. Det protesterer flere store selskaper mot, blant andre Spotify, Tinder og The New York Times. Nå kommer de høyeste protestene fra Epic Games, som har saksøkt Apple.

Epic Games mener Apple og Google utnytter markedsposisjonen deres til å hindre utvikling og innovasjon, og spillutvikleren svarte med å ta Apple til retten.

Siden midten av august er konflikten gradvis trappet opp. Fredag kveld fjernet Apple flere av Epics rettigheter i App Store. I en uttalelse påpeker Apple at retten har anbefalt Epic å følge retningslinjene for App Store mens rettstvisten pågår.

– Isteden har de valgt å slippe Fortnite-oppdateringer som er lager for å bryte med retningslinjene mens saken vår pågår. Det er ikke rettferdig overfor andre utviklere i App Store, og det gjør at kundene havner midt i kampen, sier Apple ifølge Reuters.

Spillmotoren Unreal Engine er skjermet

Apple truet tidligere med å fjerne utviklerrettighetene til Epic. Da fryktet hele spillbransjen at det kunne få store konsekvenser.

Epic står også bak spillmotoren Unreal Engine. En spillmotor brukes til å utvikle andre spill, og svært mange utviklere bruker akkurat denne. Dersom også Unreal Engine mistet tilgangen til App Store, ville alle utviklerne som bruker spillmotoren til å lage mobilspill også rammes. Det vakte reaksjoner fra blant andre Microsoft.

Epic har tatt Apple til retten for å få beholde både Fortnite, Unreal Engine og de andre rettighetene sine i App Store. I første rettsrunde fikk Epic bare delvis medhold.

Ifølge rettsdokumentene konkluderer dommeren blant annet med at rettstvisten ikke bør «skape kaos for tredjeparter». Dermed fikk ikke Apple lov til å fjerne Unreal Engine.

Men resten av Epics rettigheter ble ikke skjermet. Dermed forsvinner andre spill fra Epic som Infinity Blade, skriver The Verge.

«Retten forventer at eksperter vil mene at Apples andel på 30 prosent motarbeider konkurransen, men retten tviler også på at eksperter vil foreslå 0 prosent som et alternativ. Selv ikke Epic Games gir bort sine produkter gratis», står det i rettsdokumentene. Riktignok er Fortnites mest populære variant, Battle Royale, gratis å spille. Men du kan kjøpe kostymer, feiringer og lignende i spillet for ekte penger.

På det meste, i august 2018, spilte 70 millioner mennesker Fortnite. Det er gratis, men likevel omsatte spillet for 16 milliarder kroner i fjor, mer enn noe annet spill.