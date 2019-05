Etter å ha sett den nye, helt unødvendige og absolutt sidrumpete versjonen av Dumbo, har jeg mildt sagt grudd meg til Disneys live action remake av sin egen Aladdin fra 1992. Men så viser det seg at det har vært bortkastet gruing, for filmen er fornøyelig og fungerer til dels helt ypperlig.

Som regissør er Guy Ritchie både høyt og lavt. Han har laget veldig gode filmer (Lock, Stock and Two Smoking Barrels), og han har laget virkelig helt elendige filmer (King Arthur; Legend of the Sword). Men altså, regi på noe lettbeint og kvikt som Aladdin skal være, er tydeligvis midt i blinken for Ritchie.