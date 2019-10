Ukens kulturtips: åndelig påfyll, en dødelig klovn og synd i strie strømmer

«Joker tegner et foruroligende bilde. Ved første øyekast kan filmen fremstå som kul, men dette er langt fra lettbent underholdning. Filmen er en rystende skildring av hva som kan skje med et menneske som ikke har et støtteapparat rundt seg i et samfunn som ikke bryr seg, skriver vår anmelder May Synnøve Rogne, gir den en sekser, og kaller filmen: «blant årets beste og viktigste filmer».

«Kvinnen er flyktig, flirer hertugen i Verdis Rigoletto, som oppstår i ny drakt av regissør Ole Anders Tandberg i oktober. Det er komiske krumspring, men i bunnen ligger mørk desperasjon og en hardt prøvet farskjærlighet – dette er musikk det er lett å la seg engasjere av. Operaen er blant verdens mest spilte, og med Yngve Søberg i tittelrollen kan det bli aldeles magisk, skriver vår klassiskanmelder Maren Ørstavik.