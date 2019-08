Snart ett år etter at Aftenposten først skrev at Oslo kommune vil bruke fire millioner kroner på å etablere et såkalt arrangementskontor for aktiviteter i byen, er sjefen for det nye kontoret på plass.

Stine Ore kommer fra TV-produksjonsselskapet Warner Bros. Norge og har erfaring med eventer fra blant annet OL på Lillehammer i 1994, åtte Spellemannpris-utdelinger og 22 Nobel-konserter.