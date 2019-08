I programmet sier regissør Sigrid Strøm Reibo om Romeo og Julie: «Stykket er som kjent skrevet som en komedie som går over til å være tragedie.» Som kjent? Hos Tsjekhov, ja, men det var nytt for meg at dette universelle kjærlighetsdramaet fra 1595 er en komedie.

Riktignok hentes det særlig i første akt ut mye komikk på teaterets bekostning – og noe av det er kostelig – men mer fra Strøm Reibos hode enn fra Shakespeares.