Slik var bildet fotografen tok av Jonas Gahr Støre

– Jeg kan ikke fatte at noen lot dette bildet slippe gjennom som årets valgplakat for Støre og Arbeiderpartiet, skriver forsker og rådgiver Maria Lundberg, i et debattinnlegg hos Aftenposten som har skapt enormt engasjement.

Terje Pedersen, NTB scanpix

– Vi registrerer at det finnes mange forklaringer på at vi gjorde et så dårlig valg, og alt skal vurderes når vi nå evaluerer. Vi synes selv at dette var et fint bilde som viser frem vår statsministerkandidat på en god måte, sier kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiet til Aftenposten.

– All vurdering er gjort internt

Den omstridte plakaten var en del av partiets utendørskampanje i de store byene. Støre smilte alene til folk i Oslo og Bergen, mens det samme bildet sammen med Hadia Tajik ble slått opp i Stavanger.

Valg av kampanje, bilde og plakat er gjort internt i partiorganisasjonen i Arbeiderpartiet, uten reklamebyråhjelp utenfra.

– Vi leide inn en profesjonell fotograf til å ta selve bildet, men alle andre vurderinger om bruken av denne plakaten er gjort «in-house» og internt av vår organisasjon, sier Langerud.

Bildet er tatt av fotograf Pål Laukli, opplyser Arbeiderpartiet. Laukli skriver i en sms at han ikke ønsker å kommentere saken utover dette:

– Jeg har tatt mange bilder for Arbeiderpartiet, men de har selv ønsket å stå for utvelgelsen, tekst og grafikk/bakgrunn.

Fotografen opplyser at han leverte fra seg det bildet slik det vises på Jonas Gahr Støres Facebook-side. Dette er uten den røde bakgrunnen som preger valgkamplakatene. På Arbeiderpartiets pressesider på internett kan du se flere av de andre bildene fotografen har tatt av Støre.

Sammenlign bildet han leverte fra seg med det som var på plakatene her:

Laukli er en erfaren fotograf som har tatt bilder for både medier, reklamebyråer og andre store firmaer.

Langerud i Ap tror ikke fotografiet av Støre kan brukes som forklaring på det svake valgresultatet.

– Spør du mediebyråene, er det vel noe tvil om hvor mye slike utendørs plakater faktisk påvirker velgerne. Det er veldig mange andre flater der vi fikk vist frem vår statsministerkandidat bedre, sier Langerud.

Arbeiderpartiet

– Da jeg så dette bildet tenkte jeg: Dette tror jeg ikke helt på

– Da jeg så dette bildet tenkte jeg: Dette tror jeg ikke helt på. Det er noe motstridende i det, sier Per Kristian Halvorsen.

Halvorsen er kreativ leder og partner i designbyrået ANTI.

– Det viser en klassisk statsleder med svart dress og rødt slips – en «power pose» man forsøker å dempe med et folkelig smil. Vi blir i tvil om hva bildet egentlig skal fortelle. Det viser forretningsmannen Støre som prøver hardt å fremstå sympatisk. Kanskje burde Støre heller fremstå som en sympatisk humanist – som også er forretningsmann.

Halvorsen tror ikke plakaten er grunnen til at det gikk så dårlig med Arbeiderpartiet i denne valgkampen:

– Jeg tror ikke vi skal overvurdere effekten av bildet. Det blir mer et spennende symbol på hva som gikk galt, enn som forklaring på hva.

– Vil gå inn i lærebøkene

Maria Lundberg som først kom med billedkritikken utdyper overfor Aftenposten:

– Noe av det som gjør at bildet umiddelbart oppfattes som rart, er åpenbare tekniske svakheter og feil. Vi som kan foto ser det og lurer, spesielt fordi det brukes i valgkampen. De som ikke ser plakaten med faglig blikk, stusser også fordi de ser at noe feil, uten å kunne sette fingeren på akkurat hva sier Lundberg til Aftenposten.

Privat

Også dagen etter at innlegget hennes ble publisert er det lest av nær 200.000 personer.

– Jeg vil tro at den plakaten vil gå inn i læreboken over hva man ikke skal gjøre når man tar portrett av en statsministerkandidat, sier Lundberg.

At Arbeiderpartiet har valgt å styre det meste av den visuelle kommunikasjonen selv, mener Lundberg er en dårlig vurdering.

– Den visuelle kommunikasjonen til et parti, spesielt et som vil ha statsministeren, er veldig viktig. Vi kan ikke vite om dette har kostet dem stemmer, men dette bildet har nok ikke gitt folk spesielt lyst til å stemme Arbeiderpartiet om de ikke ville det i utgangspunktet.

Brøt med reklamebyrået

Reklamebyrået TRY, som tidligere har tatt seg av store deler av valgkampanjene til Arbeiderpartiet, har ikke hatt noe med denne plakaten å gjøre og vil ikke kommentere den.

– Såpass lojal må jeg vel være, sier Kjetil Try, leder og eier av byrået.

Reklamemannen er også kjent som en god venn av Jens Stoltenberg.

Bendiksby, Terje / SCANPIX

Det eneste TRY har produsert i Arbeiderpartiets valgkamp i år, er videoene der Støre møter og snakker med en lydmann, spilt av Støre selv.

I tillegg har datterselskapet T/A Opt vært involvert i plasseringen av kampanjen til partiet på Facebook.

– Vår innsats er klart mer beskjeden enn tidligere valgkamper.

Grunnen til at Trys rolle har vært mindre i denne valgkampen, er ifølge direktøren at partiet ville gjøre mer selv.