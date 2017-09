1 2 3 4 5 6 Kingsman: The Golden Circle

Den første Kingsman-filmen (2014) var en actionkomedie full av overskudd og en kjærlighetserklæring til spionfilmens gullalder.

I The Golden Circle prøver man å gjenskape atmosfæren og humoren ved å pøse på med mer stilig tegneserieaction, morsomme robothunder og selveste Elton John. Det fungerer et stykke på vei takket være sjarmerende spill av Taron Egerton og Colin Firth. Ja, som dere sikkert har fått med dere i traileren, så er ikke Firths karakter Harry helt død.

Kidnapper Elton John

Giles Keyte

I starten av The Golden Circle går det hardt utover våre ulastelig antrukne britiske agenter. Dommedagsalarmen utløses, og de må få hjelp av «slektningene» i USA – Statesman. Inn kommer ikke fullt så pent kledde amerikanske agenter med elektriske lassoer og kledelige navn som Tequila (Channing Tatum) og Whiskey (Pedro Pascal). Sistnevnte er en tro kopi av en ung Burt Reynolds.

Sammen starter de jakten på den mystiske Poppy (Julianne Moore). Hun har kidnappet Elton John og pønsket ut en snedig og ondskapsfull plan for å legalisere narkotika.

Ikke like morsomt andre gangen

Twentieth Century Fox

I den første filmen var klimakrise og overbefolkning tema. I film nummer to sentreres intrigen rundt narkotikabruk og legalisering. Men for all del, ikke tolk filmen som et alvorlig innlegg i narkotikadebatten!

The Golden Circle har en rekke artige innslag og godt koreograferte actionsekvenser. Scenen om bord en gondol er en ren hommage til James Bond.

Giles Keyte

Regissør Matthew Vaughn gjør et krampaktig forsøk på å gjenskape magien, men snerten mangler. De prøver litt for hardt å spille på kontrastene mellom de elegante britene og USAs cowboykultur. Det blir litt platt. De har til og med laget en amerikansk variant av den første filmens særdeles elegante pub-scene.

Kanskje har de hatt det så morsomt med å lage filmen at de ikke har greid å kutte? Det dukker også opp så mange stjerner i små roller at det hele blir anmassende. Filmen er 2 timer og 20 minutter og føles for lang.

På tross av noen innvendinger er det godt å se at Colin Firths karakter ikke var død likevel. Han sørger for stil og eleganse i fin kontrast til sine mer brautende amerikanske kolleger. The Golden Circle er fortsatt en smart lek med klisjeer som byr på mye action og rent tullball.