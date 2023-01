Demenskorets dirigent: – Jeg har aldri før fått maken til respons

Latter, tårer og sangglede. NRKs dokumentarserie «Demenskoret» treffer seerne rett i følelsessenteret. Nå vil flere starte demenskor.

Kim Wigaard, som TV-seerne blant annet kjenner fra programmer som Idol, The Voice og Melodi Grand Prix, leder korsangerne gjennom øvelsene høsten 2022.

Tårene triller både på deltagerne, deres pårørende og TV-seerne når samsangen skaper magiske øyeblikk i NRK-serien «Demenskoret».

Programmet følger Ingrid Gjessing Linhave som starter et kor for sangglade personer med demens. Målet er å forberede en stor konsert på Chat Noir. Sammen deler de gleden over å synge sammen og oppleve mestring og vennskap.

Etter at serien hadde premiere på NRK 1. januar, har det kokt på sosiale medier. I snitt følger 670.000 seere hver episode. Over 100.000 har allerede strømmet siste episode før den er vist på lineær-TV.

«Herlig program med mye varme og latter!» Slike reaksjoner får NRK mange av. Hovedtyngden er fra pårørende, som har følelsen av å bli sett. Også helsearbeidere kontakter NRK og takker for serien.

Programleder Ingrid Gjessing Linhave synger med kormedlemmene i TV-serien «Demenskoret».

NRK: – Har truffet en nerve

Prosjektredaktør i NRK, Gitte Calmeyer, er overveldet over responsen og seertallene.

– Antall henvendelser kan sammenlignes med det vi fikk for «Skam» eller «Exit», sier Calmeyer.

Hun tror «Demenskoret» har truffet en nerve i befolkningen, og at de personlige vitnesbyrdene griper seerne. Mange er pårørende til demenssyke.

Ifølge Nasjonalforeningen lever 101.000 personer i Norge med demenssykdom. I snitt har hver av dem fire pårørende.

Flere vil starte kor

Pågangen til Nasjonalforeningen for folkehelsens demenslinje er doblet. Foreningen opplyser at kommuner, rådmenn og ordførere tar kontakt og lurer på hvordan de kan starte demenskor.

– Jeg har aldri før fått maken til respons på noe jeg har gjort. Nå vil flere starte demenskor, sier Kim Wigaard.

Han er Demenskorets dirigent og har selv vært pårørende. Faren hadde demenssykdom og døde for fem år siden.

– Jeg vet hvor vanskelig og frustrerende det kan være, sier han.

Han har erfart hvordan musikk vekker gode minner hos mennesker med kognitiv svikt. Derfor gleder han seg over henvendelser fra folk som vil starte demenskor rundt i landet. Wigaard sier han kjenner til flere konkrete prosjekter.

– Det er alltid vakkert å møtes rundt musikken på tvers av generasjoner og sykdom, sier dirigent Kim Wigaard.

Fyrverkeri i hjernen

– Sangen gir deg en uttrykkskanal til å vise følelsene dine. Det blir som et fyrverkeri i hjernen når vi synger sammen, sier han på telefon fra ferie i Thailand. Wigaard tror programmet treffer fordi det viser medmenneskelighet.

– Det er alltid vakkert å møtes rundt musikken på tvers av generasjoner og sykdom. Å synge sammen skaper mestring. Her ser man mennesker med en vanskelig diagnose som trosser den, og virkelig hopper i det. Man blir ekstra glad når man synger i kor, sier han.

Nå håper han TV-serien fører til åpenhet rundt demenssykdom og bidrar til et mer demensvennlig samfunn.

– A vi fjerner stigma, tør å snakke om demens, og at vi får mye bedre tilbud for folk som får denne diagnosen. De trenger å aktiviseres, føle mestring og samhold, sier han.

Koret øver videre

Demenskoret fortsetter å synge også etter at TV-kameraene er skrudd av.

– Vi øver hver onsdag i Oslo og har masse moro. Det er viktig å fortsette, for vi har sett at det har betydd så mye for koristene og de pårørende, sier han.

Pårørende kan gå på yoga samtidig som koristene synger. Vi håper å bli et stort kor, sier Wigaard.

Interesserte kan ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Fakta Demenskoret Dokumentarserie på seks episoder på NRK. Programleder Ingrid Gjessing Linhave startet et kor for sangglade personer med demens. Kim Wigaard dirigerer koret.

Høsten 2022 hadde koret 12 øvelser som kulminerer i konsert for familie og venner på Chat Noir i Oslo.

NRK ønsker å gi innblikk i hva demenssykdom er og vise alt personer med demens kan mestre, som musikkglede og vennskap.

Et forskningsprosjekt gjennomføres som del av dokumentaren for å finne ut hvilken betydning korsang kan ha for personer med demens.

Etter konserten øver Demenskoret fortsatt sammen. Vis mer

Kor gjør glad

Ett demenskor under etablering, er Tiramisu på Levanger.

– Vi kommer i gang 1. februar, sier en av initiativtagerne, Maija Skille. Hun er operasanger og sangpedagog og sier de er svært inspirert av TV-serien.

– Mange kjenner seg igjen, er berørt og ser hvor stillesittende livet med demens kan bli fordi tilbudet er for lite. Men selv om folk har mistet ordene, kan de sitte og nynne hele dagen. Det handler om å gi sangglede til folk, sier Skille.

Tiramisu betyr «gjør meg glad». Koret har en helsefaglig ansvarlig med spisskompetanse på demens. Det blir sangglede for 15 sangere med demens og deres pårørende.

Forskning

I forbindelse med «Demenskoret» er det også gjennomført et lite forskningsprosjekt i regi av Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved Norges musikkhøgskole.

Nå følger de opp med en undersøkelse i samarbeid med Norges Korforbund. Der vil de kartlegge muligheten for å finne dirigenter som kunne tenke seg å starte Demenskor rundt omkring i landet.

Gerd Byermoen er kommunikasjonssjef i Norges Korforbund. De organiserer 1000 kor med 30 000 kormedlemmer.

– Sang i kor gir glede, fellesskap og mestringsfølelse i alle livets faser, sier hun.