Dagens quiz: 30. september 2022

1. Hvilket fotballag spiller hjemmekampene sine på Estadio Metropolitano?

2. Hvilken forfatter (1740–1795) omtales gjerne som Sveriges nasjonaldikter og er kjent for verker som «Fredmans epistlar» och «Fredmans sånger»?

3. Hva ville Babels innbyggere ifølge 1. Mosebok oppnå med å bygge et enormt teglsteinstårn?

4. Hva heter medisineren som skal være Høyres ordførerkandidat i Oslo ved neste års valg?

5. Hvem er programleder for TV-programmet «Brille»?

6. Både jente- og guttenavnet som var mest populært i Norge i 2021 har forbokstav N. Hvilke navn toppet listene?

7. Hvilken tittel har justisministeren i USA?

8. Hvem ble nylig tildelt Foreningen Nordens språkpris i Oslo?

9. Hva heter Etiopias nordligste delstat, der det i flere år har pågått en borgerkrig?

10. Hva kalles det statistiske forholdstallet som brukes for å måle samlet prisvekst i Norge?



1. Atlético Madrid.

2. Carl Michael Bellman.

3. Å nå opp til himmelen.

4. Anne Lindboe.

5. Einar Tørnquist.

6. Nora/Norah og Noa/Noah.

7. Attorney General.

8. Dronning Margrethe av Danmark.

9. Tigray.

10. Konsumprisindeks.