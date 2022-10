Ny AI vil skape fundamentale endringer, sier professor

Kunstig intelligens kan nå skrive lange, flytende tekster på norsk. – Som å oppleve oppfinnelsen av bilen, sier sjef i Teknologirådet.

Selskapet Openai har laget en robot som skriver. De har også en AI som laget bilder. Slik ser det ut når vi ber AI-en illustrere en robot som skriver.

20 minutter siden

Den kunstige intelligensen GPT-3 kunne fra før skrive fortsettelser av engelske tekster som du hadde begynt på. Men den nyeste utgaven kan mye mer.

Maskinen er tilgjengelig for alle og forstår detaljerte instruksjoner. Etter et øyeblikk svarer maskinen med et dikt, en rapport, et essay eller en historie. Alt etter hva du ber om. Svarene kommer på klingende norsk, og resultatet er bare så vidt dårligere enn på engelsk.