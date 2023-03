Donald & Co. i «Mitt Oslo»: – Fjonslo er en ANDerledes by

Saft suse! For første gang er Donald Duck i Oslo, det vil si Fjonslo. Onkel Skrue vil kjøpe T-banen, og der jobber forfatteren bak historien. Akkurat nå skal Gaute Moe kjøre til Lamfjertseter.

I den internasjonale utgaven er navnet på endestasjonen beholdt. I førersetet: Eventyrets opphavsmann, Gaute Moe. Humøret til Onkel Skrue skyldes Magica, som flyr forbi – høyt over Linje 1.

22.03.2023 06:30

350 Donald-eventyr står han bak, T-bane-føreren. I «Neste stasjon Fjollenkollen!» nødlander Magica fra Tryll på Majonestuen. Og en gris kjører T-banen. Humrende spør opphavsmannen:

– Synes du vi ligner, grisen og jeg? Litt like er vi, kanskje, men jeg er mye slankere enn jeg ble i tegneserien. I 15 år har jeg laget historier for Donald Duck, like lenge som jeg har kjørt T-bane. Skrivingen er en drøm i seg selv, men denne nye historien er nok selve rosinen i pølsa. Jeg fikk nemlig legge handlingen til Linje 1, Frognerseteren, ruten som jeg kjører oftest.