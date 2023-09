TV-krise fire dager før Champions League-avkast – nyheter om strømmetilbud kommer denne uka

Det aller meste tyder på at det ikke blir Champions League-håndball på norsk TV denne sesongen. Rettighetene er ikke solgt med få dager til første kamp.

Vipers Kristiansands Katrine Lunde slipper trolig unna mange TV-intervjuer etter Champions League-kamper denne sesongen. Vis mer

Publisert: 06.09.2023 09:48

Infront har sikret seg rettighetene fra Det europeiske håndballforbundet (EHF) og kan så videreselge disse. Men i Norge, Sverige og Danmark har markedet vært iskaldt for rettighetene for alle europacupene.

– Infront jobber for tiden med å få på plass en plattform for en strømmetjeneste med betaling slik at håndballfans i Skandinavia kan følge Champions League, sier EHFs informasjonssjef Thomas Schöneich til NTB.