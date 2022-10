Dagens quiz: Torsdag 20. oktober 2022

1. Hvilket stjernebilde heter Canis Major på latin?

2. USAs visepresident, Kamala Harris, har fødselsdag i dag. Hvor gammel er hun?

3. Hva heter TV-programkonseptet som ble skapt av britiske Simon Cowell i 2004, og som siden har spredd seg til Norge og flere titalls andre land?

4. Det amerikanske bistandsprosjektet European Recovery Program, som virket fra 1948 til 1951, var bedre kjent under et annet navn. Hvilket?

5. Hva heter den tynne smørdeigen som spiller en sentral rolle i det greske kjøkken?

6. Facebook ble opprinnelig laget for studentene ved et universitet i USA. Hvilket?

7. Hvilken navn hadde den russiske byen Kaliningrad frem til 1945?

8. Hva heter verdens sørligste hovedstad?

9. Hvor lang tid går det før referatet fra et møte i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité offentliggjøres?

10. Hvilken raptrio kom i 1994 med albumet «Ill Communication»?

1. Store hund.

2. 58 år.

3. «X Factor».

4. Marshall-planen.

5. Filodeig.

6. Harvard.

7. Königsberg.

8. Wellington (New Zealand).

9. 30 år.

10. Beastie Boys.