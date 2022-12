Test: Apple Watch Ultra seiler under falskt flagg

To måneders bruk viser at den ekstreme Apple Watch Ultra har mest å by på for de minst ekstreme.

Dybdemåler og badetermometer (bildet) er to av nyhetene du må kjøpe en Ultra for å få.

Per Kristian Bjørkeng Teknologijournalist

17 minutter siden

Apple har hatt enorm suksess med sine smartklokker. Iphone-produsenten kaprer over 30 prosent av over 100 millioner som årlig selges globalt.

Den store driveren i dette markedet er treningsfunksjonene. Men Apple har manglet troverdighet hos en viktig gruppe entusiaster: De ekstreme.