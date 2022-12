Kultur Humor Når kan humor gjøre dårlige holdninger verre? Fungerer humor som ventil, eller gjør den diskriminering verre? Forskning viser at selv antirasistisk humor kan forsterke rasistiske fordommer.

Per Kristian Bjørkeng Journalist

33 minutter siden

To humorprofiler har vært i hardt vær etter hendelser på byen, som tolkes som rasistiske. Både Atle Antonsen og Bernt Hulsker forklarer at de forsøkte på en form for humor.

I etterkant har det gått debatter om hva komikere bør kunne tulle med også på scenen. Når er humor om kontroversielle tema en befriende ventil, og når er den skadelig?