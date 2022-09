«Pistol» er vått krutt fra Oscar-vinner

Sex Pistols forandret rocken. «Pistol» er en generisk serie om punkebandets intense karriere.

Sid Vicious, Johnny Rotten og Steve Jones på scenen. Louis Partridge, Anson Boon og Toby Wallace spiller tre fjerdedeler av Sex Pistols i «Pistol».

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

8 minutter siden

Forrige uke ruslet sønnen min og jeg forbi Chelsea Hotel på Manhattan. Da jeg stoppet for å ta bilder av det legendariske hotellet, lurte han på hvorfor. Han er vant til at jeg driver popkulturell turisme – det seg være Treadstones hemmelige hovedkvarter på Upper East Side eller «Physical Graffiti»-bygningen lenger øst i byen – men her måtte jeg dra hele historien.

Ikke den om at Arthur C. Clarke skrev «2001: A Space Oddyssey» på et av rommene, men at Sex Pistols-bassist Sid Vicious sannsynligvis drepte kjæresten Nancy Spungen i mørket bak en av de vakre smijernsbalkongene. Historien skremmer like mye som den fascinerer, som en klassisk true crime fra rockens historiebøker.