Milliardhelg for «Barbenheimer» – rosa og grått gir gulltall for kinoene

Filmen «Barbie» har dratt inn 155 millioner dollar i billettinntekter i USA og Canada så langt i åpningshelgen. Det er årsbeste på hjemlig arena.

Det lover godt for bilettsalget til «Barbie», og «Oppenheimer». Premierehelgen ga rekordtall. Vis mer

At to så kontrastfulle filmer har sammenfallende premieredatoer, har ikke gått ubemerket hen.

Fenomenet «Barbenheimer» har den siste tiden trendet på sosiale medier. Begrep har til og med fått sin egen side på Wikipedia.

De to blockbusterne hadde begge premiere 21. juli. Kombinasjonen skulle vise seg å være eksplosiv.

Årsbeste

Storfilmen «Barbie» med Greta Gerwig i registolen har spilt inn for nær 1,6 milliarder norske kroner. Det er godt over forventningene.

America Ferrera (fra venstre), Margot Robbie og Ryan Gosling på en visning av «Barbie» i London. Vis mer

Christopher Nolans film «Oppenheimer» har på sin side spilt inn hele 80,5 millioner dollar så langt i helgen.

Det amerikanske bransjebladet Variety kaller denne premierehelgen et fullverdig box office-fenomen.

Utfyller hverandre

Publikum har med andre ord satt stor pris på kontrasten mellom knallrosa og gråsvart på lerretet, og mange har sagt ja takk begge deler.

– Dette er utvilsomt en flott helg for gå på kino. De to filmene utfyller hverandre og stjeler ikke publikummere fra hverandre, sier bransjeanalytiker David A. Gross til bransjebladet.

«Barbie» har passert «Super Mario Bros.-filmen», som hadde årsbeste i USA og Canada med 146 millioner innspilte dollar på tre dager i april.

Den rosa filmen kan også smykke seg med tidenes beste åpningshelg for en kvinnelig regissør. «Barbie» slår med det «Captain Marvel» som i 2019 spilte inn for 153 millioner dollar, ifølge Variety.

Gode anmeldelser

«Barbenheimer» er så langt tatt godt imot av filmkritikerne. En rekke anmeldere i inn og utland har gitt både «Barbie» og «Oppenheimer» høye terningkast.

Les hva Aftenpostens anmeldere mener om «Barbie» og «Oppenheimer».

The New York Times mener at «Gerwig har det gøy i Barbie Land, (...) og jobber hardt for å sikre at du også gjør det».

«Oppenheimer» på sin side er omtalt av The Roling Stones som en «must see».

Tidenes fjerde beste

Det er ikke bare «Barbie» som slår rekorder. «Oppenheimer» ser ut til å forbigå Mel Gibsons «The Passion of the Christ» i kategorien tidenes beste åpningshelg på hjemmebane for en film med R-rating R-ratingR-rating er en del av filmvurderingssystemet de har i USA. Systemet brukes for å vurdere hva slags målgrupper en film passer for. At en film har R-rating betyr at en film inneholder «noe voksent materiale». Alle filmgåere under 17 år må ha med seg en voksen ledsager for å kunne se filmen..

Filmen har nemlig 17-årsgrense i USA, men er gitt 12-årsgrense i Norge.

Fenomenet «Barbenheimer» ser ifølge Variety ut til å bli tidenes fjerde beste åpningshelg på amerikanske og canadiske kinoer.

Nordisk Film Kino sa til Dagbladet lørdag at de aldri har sett slike tall for en kinohelg i juli.