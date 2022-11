Dagens quiz: Onsdag 23. november 2022

Hvilken betegnelse brukes om pasta som er ferdigkokt, men likevel gir tyggemotstand?

8 minutter siden

1. Hvilken betegnelse brukes om pasta som er ferdigkokt, men likevel gir tyggemotstand?

2. Hvor lenge varer en timeout i håndball?

3. Hva kalles talen Jesus skal ha holdt på et fjell i Galilea?

4. Når ble «Mona Lisa» malt?

5. Hva kalles sykdommen der livmorsliknende vev forekommer andre steder enn i livmorhulen?

6. Hva heter julealbumet Bob Dylan utga i 2009?

7. I hvilket land med 225 millioner innbyggere og over 500 språk heter myntenheten naira?

8. Hvem var amerikansk president under første verdenskrig?

9. I hvilket land ble Osama bin Laden drept?

10. Hvilket land stammer mais fra?

1. Al dente.

2. Ett minutt.

3. Bergprekenen.

4. 1503–1507.

5. Endometriose.

6. «Christmas in the Heart».

7. Nigeria.

8. Woodrow Wilson.

9. Pakistan.

10. Mexico.