– Dette er en seier for det skeive miljøet

Alessandra Mele har vunnet MGP. Hun mener seieren har stor symbolverdi.

MGP-vinneren er kåret.

04.02.2023 21:56 Oppdatert 04.02.2023 23:08

Det var Alessandra Mele som til slutt sto seirende under glitterregnet i Trondheim Spektrum lørdag kveld.

20-åringen har vunnet Melodi Grand Prix. Artisten slo ut både drag, jazz og Ulrikke Brandstorp og skal representere Norge i Eurovision i Liverpool i mai.

– Jeg er så stolt, ropte Mele til gedigen jubel.

– Er dette en drøm? la hun til, før hun begynte på seiersnummeret. Første vers gjorde den italiensk-norske artisten på morsmålet italiensk.

Skeiv og stolt

– Dette er en seier for det skeive miljøet. Det er en seier for alle sammen, sier Mele til Aftenposten.

I forkant av MGP-finalen åpnet artisten opp i flere medier om at hun liker kvinner. Og menn. Det har ikke alltid vært like lett.

– «Queen of Kings» handler om at man er nede, men så kommer man opp. Jeg har hatt det så vondt før, og denne sangen har løftet meg opp.

Mele har et tydelig budskap:

– Føl at dere er sterke, uansett om man er nede. Du blir sterkere og sterkere, det er det livet handler om.

– Men du må være deg selv, legger divaen til og sier hun håper å kunne turnere Pride-arrangementer rundt om i Europa i tiden fremover.

Ulrikke Branstorp: – Var overlegent.

Mange spådde at Ulrikke Brandstorp ville være den soleklare favoritten i år. «Alle har ønsket et comeback etter at «Attention» ikke fikk konkurrere i korona-avlyste Eurovision i 2020», skrev Aftenpostens anmelder.

Den siste uken ble seieren imidlertid ikke like åpenbar. Alessandra Meles sang «Queen of Kings» gikk viralt. Sangen ligger nå på førsteplass på Spotifys liste «De 50 mest delte – Globalt».

Brandstorp sier til Aftenposten at nederlaget er vondt:

– Men det var klart at Europa var klar for Alessandra. Det var overlegent. Det var ikke rette tid for «Honestly» nå.

– Kommer vi til å se deg i Eurovision en dag?

– Dette betyr bare at jeg må komme tilbake til MGP en annen gang. Jeg kommer til å prøve og prøve og prøve.