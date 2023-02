– Jeg er så stolt!

Da hun gikk viralt, snudde det finalen opp ned. Nå har Alessandra Mele gått av med seieren.

MGP-vinneren er kåret.

04.02.2023 21:56

Det var Alessandra Mele som til slutt sto seirende under glitterregnet i Trondheim Spektrum lørdag kveld.

20-åringen har vunnet Melodi Grand Prix. Artisten slo ut både drag, jazz og Ulrikke Brandstorp og skal representere Norge i Eurovision i Liverpool i mai.

– Jeg er så stolt, ropte Mele til gedigen jubel.

– Er dette en drøm? la hun til, før hun begynte på seiersnummeret. Første vers gjorde den italiensk-norske artisten på morsmålet italiensk.

Gikk viralt

Mange spådde at Ulrikke Brandstorp ville være den soleklare favoritten i år. «Alle har ønsket et comeback etter at «Attention» ikke fikk konkurrere i korona-avlyste Eurovision i 2020», skrev Aftenpostens anmelder.

Den siste uken ble seieren imidlertid ikke like åpenbar. Alessandra Meles sang «Queen of Kings» gikk viralt. Sangen ligger nå på førsteplass på Spotifys liste «De 50 mest delte – Globalt».

Divaen klatret derfor raskt på oddslisten.

– Dette er jo ikke normalt. Det skjer jo ikke hvert år i MGP, liksom, sa Mele til Aftenposten før finalen.