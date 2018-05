Amy Schumers «I feel pretty» strutter av plumphet

1 2 3 4 5 6 I Feel Pretty

Renee (Amy Schumer) drømmer om å være en dritlekker kvinne som fremmede menn snur seg etter på gaten. Hun er singel, sårbar og søkende. Når hun går ut på byen i New York, er hun ikledd en enorm hold in-truse av den typen som skviser magen så hardt at man nesten ikke får puste.

Så hva skal til for at usikre Renee får det bedre med seg selv? Svaret viser seg å være ganske banalt.

Syltynt manus

Amy Schumer er en tungvekter på den internasjonale humorscenen, og jeg er stor fan av hennes første komedie, Trainwreck (2015), som var regissert av komikongen Judd Apatow.

Mark Schäfer

Schumer har skapt en suksessrik Hollywood-karrière ved å portrettere selvironiske, munnrappe kvinner som indirekte konfronterer publikum med deres egne fordommer. Utgangspunktet for å lage en smart komedie om kroppspress og diskriminering av overvektige, er altså ypperlig. Men det hjelper ikke at rollelisten er «extra large» når manuset er «size-zero».

Manusforfatterne Abby Kohn og Marc Silverstein debuterer som regissører med denne filmen. De har tidligere skrevet romantiske komedier som How to Be Single (2016) og Han er faktisk ikke interessert (2009). Årets film er imidlertid hverken romantisk eller morsom.

Prompehumor

Mark Schäfer / IFP_Unit_08338

I starten av filmen jobber Renee i en bortgjemt kjeller i New York. Der markedsfører hun et billig kosmetikkmerke overfor kvinner med et gjennomsnittlig utseende. Hennes eneste kollega er en overvektig mann som hun nesten ikke snakker med. Når han sitter på do, sier han noe til Renee, som illustrerer hvor banal og uoriginal filmens humor er: «Du må gå. Du vil ikke høre plasket!»

Renees store livsforandring starter ved en tilfeldighet: En dag slår hun hodet hardt under trening. Når hun våkner opp igjen, er hun overbevist om at hun er smellvakker. Det fyller henne med en enorm selvtillit og fører til at hun får fart på både kjærlighetslivet og karrièren.

Plutselig jobber hun på sminkemerkets glamorøse hovedkontor på Manhattan. Firmaet ledes av den eksentriske arvingen Avery LeClaire (Michelle Williams), som ser ut som Willy Wonkas likbleke lillesøster. Williams infame portrett er den beste enkeltprestasjonen i filmen, som ellers er befolket med pregløse rollefigurer. Naomi Campbell er for øvrig bare med som pynt i én scene.

Oppblåst ego

Mark Schäfer / _DSC3839

Etter hvert som Renee oppnår stadig mer suksess, blir hun en elitistisk drittsekk som er manisk opptatt av sitt eget utseende. Til slutt er Renees bestevenninner lei hennes oppblåste ego og spør: «Hvorfor tror du alle bryr seg om hvordan du ser ut?» For det er selvsagt dét Renee skal lære – og publikum bli minnet om: Ekte skjønnhet kommer innenfra, og du skal være stolt av å være den du er.

Problemet er at filmens innfallsvinkel blir for plump og enkel. Den inviterer blant annet publikum til å le av lubne Renee, som stiller opp i en bikinikonkurranse mot bare slanke jenter.

Manuset til I Feel Pretty har glidd gjennom hele Hollywood-systemet og endt opp som et rent avfallsprodukt. Det er tungt å fordøye for en filmelsker, som heller hadde sett at det endte sitt liv som dopapir.