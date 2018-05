Traileren for «Skjelvet» er klar: Her raser Postgirobygget inn i Oslo Plaza

- Skjelvet har blitt et spektakulært drama og en berg og dalbane av en katastrofefilm som vi gleder oss til å vise for publikum. At filmen nå er valgt som åpningsfilm til Norges viktigste filmfestival er en svært hyggelig utmerkelse til alle oss som har jobbet med den. Samtidig slipper vi nå første trailer som gir et lite innblikk i hva publikum har i vente, sier filmens produsent Martin Sundland, i en pressemelding.

«Skjelvet» er oppfølgeren til katastrofefilmen «Bølgen». Denne gangen er det ikke en bygd på Vestlandet som er truet, men Oslo. I hovedrollene finner vi igjen Kristoffer Joner og Ane Dahl Torp , som også spilte sammen i «Bølgen», skriver Stavanger Aftenblad.