Nå flytter Spotify fysisk inn i bilen din

Den svenske musikkstrømmetjenesten Spotify har varslet at de kommer med nyheter tirsdag 24. april. De sier ikke noe mer om hva, men flere eksperter mener nå at selskapet vil lansere sitt aller første fysiske produkt.

Sannsynligvis er det en egen musikkspiller som plasseres i bilen, og som styres via 4G og stemmekontroll, uavhengig av apper og mobil.

Det betyr i så fall at man som sjåfør endelig kan rope ut for eksempel «spill noe Stones» og faktisk få direkte svar i form av korrekt musikk ut av høyttalerne.

Spotify styrer stadig mer av din musikklytting: Nå styrer Spotify 31 prosent av alt som lyttes til på tjenesten, og andelen er økende.

SHANNON STAPLETON

Den tenker selv, hører alt og er på vei inn i hjemmet ditt: Denne boksen kan bli din nye bestevenn.

Stemmen som skal styre alt

Ryktene om at Spotify jobbet med utvikling av fysiske produkter, ble på sett og vis bekreftet av selskapet selv i februar i år, da nettsiden music:)ally avslørte at de søkte etter ny sjef for maskinvareprodukter.

Og nå, fortsatt uten noen som helst kommentar fra Spotify selv, viser nettsiden The Verge bilder av det som skal være den nye musikkspilleren. En liten dings med kjent logo og en lysende grønn stripe rundt, og som kan monteres diskret på dashbordet.

Som med de fleste andre tjenester kan man i dag spille musikk fra Spotify i moderne biler via innebygde apper, CarPlay eller via mobil og blåtann. Med denne fysiske spilleren er det altså stemmen som vil styre musikkvalget.

Ifølge nettsiden skal flere Spotify-brukere allerede ha fått tilbud om et abonnement for 12.99 dollar i måneden som inkluderer vanlig premiumbruk og den fysiske spilleren. Slik teknologi er fortsatt på et tidlig utviklingsstadium, men ventes å bli ledende på sikt.

Spotifys børsåpning ble en suksess: Tapssluket ble verdsatt til 232 milliarder kroner da selskapet gikk på børs tirsdag kveld.

Har sunket ti prosent i verdi

Ryktene sier også at Spotify jobber med utvikling av en lignende sak til hjemmebruk, etter modell av blant annet Apples smartspiller/høyttaler HomePod.

Svenske Spotify er fortsatt verdens ledende tjeneste for strømming av musikk, godt foran Apple Music. De hadde ved nyttår 159 millioner brukere verden over, 71 millioner av dem betalende abonnenter, og brukertallet øker med mellom 30 og 35 prosent hvert eneste år.

3. april gikk Spotify inn på børs i New York, til en kurs som ble satt til 165,90 dollar pr. aksje. Det verdsatte selskapet til 23,5 milliarder dollar, eller 232 milliarder kroner.

En drøy uke senere er omsetningen av Spotify-aksjer langt lavere enn den var de første dagene, og kursen er nå 149,10 dollar. Siden børsnoteringen har altså selskapets verdi sunket med ti prosent.