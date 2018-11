Hundreårsdagen for den legendariske amerikanske komponisten, dirigenten og pianisten Leonard Bernstein feires over hele verden for tiden.

Mange steder, som i Bergen, står den festlige, sarkastiske og kyniske musikalen Candide for hovedmarkeringen. Den er fra 1956, men ble omskrevet og bearbeidet omtrent sammenhengende så lenge Bernstein levde – og den lever nå bedre enn noen gang.