Tom Cruise: Søndag kommer traileren til «Mission Impossible 6»

Søndag kommer traileren til «Mission Impossible 6». På Twitter kjører hovedrolleinnehaver Tom Cruise opp stemningen og skriver:

Det store spørsmålet er om Preikestolen med i traileren, skriver Stavanger Aftenblad.

De spektakulære actionscene med Tom Cruise hengende utenfor Preikestol-platået ble spilt inn i november i fjor. Under innspillingen var området avsperret for publikum, men filminnspillingen fikk massiv oppmerksomhet i media.

#MissionImpossible trailer drops later today. I’m so excited for you all to see it. pic.twitter.com/TqgW4BtiTf — Tom Cruise (@TomCruise) February 4, 2018

Det er knyttet stor spenning til hvor mye av filmingen på Preikestolen som får plass i den nye Mission Impossible-filmen.

Jon Ingemundsen

Store stjerner som Tom Cruise og Henry Cavill gjestet Rogaland i en liten uke mens innspillingen pågikk.

Preikestolstiftelsen jobber med å få bruke materiale fra filmen i markedsføring av turistmagneten. Preikestolen har i år hatt i underkant av 300.000 besøkende.

Den sjette «Mission Impossible»-filmen har verdenspremière 27. juni, men det norske kinopublikumet må vente til 3. august før de får se filmen.