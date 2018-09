Per Petterson mistet sin mor, far, bror og niese i brannen på Scandinavian Star i 1990. Han skrev om katastrofen ti år senere, i romanen I kjølvannet. Morens historie står sentralt i flere bøker. I grunnen er det bare et par titler i dette forfatterskapet som ikke utspiller seg i den nære familien. Særlig godt dekket er perioden like før og etter skipskatastrofen.

Likevel er det tilbake dit forfatteren vil i sin nye roman. Eller må. Kunstneriske gjentagelser kan være utslag av gammel vane eller nødvendighet – Menn i min situasjon gir absolutt inntrykk av å tilhøre siste kategori.