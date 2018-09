Nå har de smale tøysevideoene fått egen scene midt i Oslo

Det første vi ser, er Magnus Carlsen. Han sitter i kjelleren på Colonel Mustard og spiller sjakk med komiker Erlend Mørch. Det går en liten iling gjennom kroppen. Er også Magnus Carlsen en del av denne nye humoren? Har han omfavnet Humornieu-konseptet, som nå har strukket seg fra nett-TV og podkast til scene og mote?

Vi er på Nieu Scenes heller uklare konsept: Nei, skulle vi tatt et vors i kjellerstua? Det viser seg å være noe midt mellom et vorspiel, et improshow og en slags performance. Selv om ingen egentlig vet hva de går til, ble billettene solgt ut på få timer. Humornieu er blitt et fenomen.