Julefeiring mot alle odds

Hårfagre (roman)

Pelikanen forlag

«Det viktigste nå var å redde julen». Hvor mange tenker ikke sånn på en dag som dette? I romanen Hårfagre av Bjørn Arild Ersland er juleferiringen skåret inn til beinet. En middelaldrende sønn skal ta seg av sin syke far. Lille julaften er faren helt elendig, men han kvikner til på julaften. Det blir altså mulig å redde julen. Pinnekjøttet har imidlertid sønnen glemt å legge i vann.

Lys julefortelling

Omstendighetene er stusslige. Romanen vokser likevel til en varm og lys julefortelling. Hårfagre er faktisk en type hverdagsrealisme vi har lite av i norsk litteratur, nemlig en godlynt skildring av et lykkelig familieliv. I denne historien er farsfiguren hel ved, mor en harmonisk kvinne og sønnen et hengivent og fremmelig barn.

Så kan man spørre - med Tolstoj - om alle lykkelige familier er dømt til å ligne hverandre.

Ersland på sin side klarer å skape såpass mange overraskelser at familien i Hårfagre fremstår som ganske uvanlig. Romanen kan ikke kalles stor eller banebrytende litteratur. Men på underfundig vis formidler Hårfagre en ekte glede ved hjertelige familieforhold.

Må ikke være frustrert

Bjørn Arild Ersland (52) har en lang karriere som barne- og ungdomsbokforfatter. Han har også publisert sakprosa. Samlet dreier det seg om mer enn 40 bøker siden debuten i 1999. I fjor skrev han sin første roman for voksne. Store hendelser i liten skala handler om en bibliotekar som er presset til å gå av med AFP. Hovedperson og forteller Kristian i Hårfagre arbeider som lektor.

Begge disse mennene har nerdete trekk. På en ydmyk og sårbar måte søker de anerkjennelse fra likesinnede. Men lektoren i Hårfagre kunne aldri gå amok i skolegården eller gnure på eksistensielle spørsmål. Kristian virker ikke engang frustrert over sin evigvarende singeltilværelse.

Den fordomsfulle leser vil anta at en slik type er et flatt eller fattig menneske. Men Ersland makter å få leseren til å snu i synet på en 48 år gammel ungkar som bor sammen med foreldre sine. Kristian er også i stand til å parere forventningene fra både far og leser:

«Har du fått deg en venninne?» spør faren da sønnen kommer sent hjem etter et foredrag.

«Nei, dette er langt mer interessant», svarer Kristian.

Sånn ville mor ha gjort det

Scenene fra julen er plassert midtveis i boken. På dette tidspunktet har mor vært død en tid allerede, men sønnen gjentar hennes juleforberedelser så godt han klarer. Han finner fram kakefatet «som mor alltid brukte til småkaker», plasserer englene der hun ville gjort det, følger instruksjonene i kokeboken hennes.

«Jeg våknet av at far dro i hyssingen», forteller Kristian. Det er julaften. «Allerede før jeg rakk å åpne øynene, kjente jeg en utrolig glede. Så sprang jeg inn til ham.»

Den påfølgende dialogen er gripende. Far og sønn kommer i julestemning med enkle midler (kaffe og konfekt). For Kristian blir det en fullverdig feiring: «Jeg hadde fått det jeg dagen før hadde drømt om. Far var våken.» I likhet med Kristian skjønner leseren at dette blir hans aller siste jul med den elskelige faren.