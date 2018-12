En novemberdag i 1992. Med mors velsignelse skulker en 17-åring fra Flekkefjord skolen og drar til Oslo. Dagen brukes blant obskure vinylplater i butikken hos Voices Of Wonder, kvelden til konsert med amerikanske Sonic Youth. Han var for ung, men slapp inn fordi han hadde sendt en faks der han lovte ikke å drikke.

Der og da ble livsløpet bestemt for Joakim Haugland.