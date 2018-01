Ber Kunsthøyskolen vurdere å anmelde trakassering

Nyhetsavisen for høyere utdanning og forskning, Khrono, skriver at departementet rett før jul hasteinnkalte ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) til møte. Bakgrunnen var et varsel om alvorlig seksuell trakassering som skal ha pågått over lengre tid ved høyskolen.

Ifølge et brev til høyskolen kommer det fram at departementet ser svært alvorlig på saken. De ber ledelsen vurdere arbeidsrettslige tiltak eller politianmeldelse av forholdet.

Varslet gjelder en ansatt som skal ha seksuelt trakassert og krenket studenter, og varselet beskriver ifølge departementet «en ukultur der dette ikke bekjempes».

Departementet har i tillegg også mottatt varsler om en annen ansatt.

Karakteriserer innholdet som «rystende»

Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen beskriver i et svarbrev innholdet i varselet som «rystende» og legger til at KHiO tar sterkt avstand fra handlingene som er omtalt.

Men han kjenner seg ikke igjen i at det er en ukultur ved høyskolen.

– Når det gjelder ukultur på KHiO hvor seksuell trakassering ikke bekjempes, så er dette en anførsel i varselet. Denne beskrivelsen kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Mortensen til Khrono.

KHiO består av Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk. Det fremgår ikke hvor trakasseringen skal ha skjedd.

Kunnskapsdepartementet mottok varslene 18. desember i fjor og innkalte ledelsen tre dager senere.