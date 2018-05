Det er ganske underlig å se at filmfestivalen i Cannes i det første året etter at #metoo brøt ut, har satt av plass til bare tre kvinnelige filmskapere i hovedkonkurransen.

Som vi her på kommentarplass fra Cannes har fastslått i årevis: Det finnes nok av kvinner som hvert år lager filmer som kunne forsvart sin plass i hovedkonkurransen. Men festivalens beundringsverdige vilje til å ta ansvar for og kuratere verdensfilmen, har en bakside: motviljen overfor endring.

«Anglosaksisk hysteri»

Den franske tilnærmingen til #metoo har vært annerledes enn den amerikanske og skandinaviske. En rekke profilerte franske regissører og skuespillere, kvinner som menn, har valgt å advare mot hva de anser som negative konsekvenser av #metoo, snarere enn å anerkjenne opprøret.

Jeg har diskutert #metoo med franske kolleger og filmfolk, som i hovedsak anser bevegelsen som et anglosaksisk hysteri. I likhet med Catherine Deneuve frykter særlig filmskaperne for at flørten, en så essensiell fransk disiplin, skal forsvinne. I filmbransjen har det private og det profesjonelle nærmest gått hånd i hånd, og den franske bransjen er notorisk.

For noen år siden kunne himmelfalne skandinaviske filmfolk på workshop høre en fransk regissør påstå, muligens spissformulert, at det faktisk hjalp den kreative prosessen at han lå med skuespillerne «sine».

Pressen som nyttige idioter

Cannes-festivalen fremstår som litt annerledes nå som jeg vet mer om hva som har foregått bak den råflotte fasaden. Noen minner har en bismak som ikke var der før.

Som da jeg intervjuet regissør James Toback, nå anklaget for å ha trakassert 395 (!) unge skuespillere, og jeg slukte rått hans filosofiske utdypning av sin kunstneriske metode om å invitere skuespillerne inn i et «unikt» samarbeid.

Det var i Cannes at Harvey Weinstein skal ha begått flere av sine påståtte overgrep, all den tid han var en av festivalens småkonger og fast leverandør av prisvinnende filmer.

Den rollen vi journalister har spilt for å videreformidle filmindustriens selvbilde, tilhører ikke journalistikkens stolteste øyeblikk. Cannes har ved siden av Oscar-sirkuset vært den fremste arenaen for denne iscenesettelsen.

Bare en symbolhandling?

Selv en kontinuitetsbærende bastion som Cannes kan ikke forbli uberørt av #metoo-bevegelsen. Som festivalleder Thierry Frémaux sa til Aftenposten i november: Vi må se på hvilke mekanismer som har bidratt til at overgrepene kunne skje.

Det første iøynefallende grepet synes å være av mer kortsiktig art: Sammen med den franske likestillingsministeren har Fremaux etablert en hotline som skal være åpen under festivalen for dem som opplever seksuelle overgrep eller trakassering.

Om tiltaket vil ende kun som en symbolhandling, gjenstår å se.

50 år siden forrige opprør

Det er lenge siden sist noen gjorde opprør i Cannes – den forrige omveltningen fant sted for 50 år siden. Den gangen sto franske filmskapere – og kritikere! – i bresjen for det gryende opprøret som våren 1968 spredte seg blant studenter og arbeidere i hele landet.

De kuppet festivalen og fikk den avlyst, for så å kreve grunnleggende endringer som festivalen nyter godt av i dag.

#Metoo er en revolusjon som har ført til endringer. Men i Cannes kan rystelsene foreløpig bare merkes så vidt.