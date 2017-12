Flere enn før leser kulturkritikk i Aftenposten

Kulturkritikken er kanskje det området kulturredaksjonen i Aftenposten har jobbet aller mest med det siste året. Vi har vridd og vendt på tekster, endret formater, utfordret hverandre, anmelderne, og helt sikkert leserne våre.

Denne prosessen har vært helt nødvendig, for med enkelte hederlige unntak, har anmeldelser tidligere vært blant de minst leste tekstene i hele avisen. Derfor har vi vært nødt til å gjøre noe. En tekst som ikke leses, har svært lav verdi. Ikke minst for de kunstnerne som blir omtalt.

Dette handler ikke om en kommersiell jakt på klikk, men om vårt ansvar som formidlere og kritikere av kultur. Vi må evne å skape innhold som er relevant for dem som leser oss.

Misvisende påstand fra Åmås

Det er derfor direkte misvisende når Knut Olav Åmås i teksten «Kritikken er kulturens luft» i Aftenposten 3. desember hevder at kulturkritikken ikke har fått noe løft de siste ti årene, og at utviklingen går i helt feil retning.

I løpet av de fire årene som har gått siden Åmås selv var kulturredaktør i herværende avis, har medielandskapet gått gjennom enorme forandringer. Det samme har våre lesevaner. En sak må være mer gjennomarbeidet enn før for å slå gjennom lydmuren. Det gjelder også anmeldelser.

Det som ligger fast, er at kritikken fortsatt er en prioritert del av Aftenpostens kulturjournalistikk. Men vi har gjort endringer i form og innhold. Og vi kommer til å gjøre flere.

Så langt har denne utviklingen ført til at både kvaliteten på, og lesningen av, dette stoffet i Aftenposten er blitt merkbart bedre.

Noen tall: Fra første til tredje kvartal har lesningen av litteraturanmeldelsene våre økt med 131 prosent. Lesningen av anmeldelser generelt ligger nå 22 prosent høyere enn det gjorde i årets tre første måneder.

Særlig ser vi at tekster der vi gir leserne oversikt og sammenheng blir godt mottatt.

Vi må møte leserne der de er

Det holder ikke lenger bare å publisere anmeldelser på løpende bånd og satse på at leserne får med seg alt. Det er like mye vår jobb å sortere kritikken og sørge for at den er tilgjengelig når leserne trenger den.

Derfor lager vi også jevnlige lister, der vi samler flere anmeldelser i større oversikter. Når Dagsavisens Gerd Elin Stava Sandve i kommentaren «Amatørenes inntogsmarsj» skriver at «slike guider er godt stoff. Men litteraturkritikk er det ikke», så har hun i beste fall misforstått. Dette er ikke en erstatning for vanlige anmeldelser, men et tillegg. Det er snakk om ressurskrevende og omfattende oversikter, basert på grundige anmeldelser.

En klassisk forfallshistorie

Testene våre så langt viser at det, når vi tilpasser oss lesernes behov i større grad, er stor interesse for gode analyser og anmeldelser. Og da snakker vi ikke kun om store populærkulturelle fenomener, men også om smalere utgivelser og kunstuttrykk.

Påstanden om at alt likevel går i feil retning, er ikke Åmås alene om å fremme. For mange kulturfolk synes det å være en sannhet at all medieutvikling er til det verre, og at avisene ikke tar anmeldelser og analyser av kulturuttrykk på alvor.

Som sannhetsbevis for sin forfallshistorie viser Åmås til en serie artikler i Klassekampen denne høsten. De slår fast at kulturkritikken er i krise. «Beviset» er at avisen har telt antall anmeldelser og kommet frem til at de er færre enn tidligere.

Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten har allerede påpekt en alvorlig metodisk svakhet ved Klassekampens serie: De har kun telt anmeldelser i papiravisene. Det er jo smått utrolig all den tid de aller fleste medier i dette landet (bortsett fra Klassekampen selv) nå publiserer en rekke saker, også anmeldelser, kun på sine digitale flater.

En annen svakhet ved denne analysen, er det faktum at telling legges til grunn for påstanden om at kulturkritikken i mediene er svekket. Men er det virkelig utviklingen i antall anmeldelser som definerer kvaliteten i kulturkritikken? Nei.

En helt bevisst nedgang

Medieøkonomien har ført til at de fleste avisene har gått ned i antallet saker som publiseres. Det er en konsekvens av bemanningssituasjonen. Det gjelder også anmeldelser. Men at vi nå publiserer færre korte anmeldelser enn før, er også en helt bevisst og villet utvikling.

Vi mener, i likhet med Åmås, at en anmeldelse skal gi leserne reell forståelse og muligheten til å se et kulturuttrykk i sammenheng med andre. Derfor prioriterer vi nå færre, men bedre tekster, som går mer i dybden.

Det er ikke vår jobb å drive et informasjonsbyrå for kulturfeltet. Våre lesere kan lett finne informasjon andre steder om hva som finnes av kulturtilbud der ute.

Vi skal gi en uavhengig vurdering av hvilke kulturuttrykk leserne må få med seg. Finne frem til verk og produksjoner som evner å si noe viktig, kanskje avgjørende, om vår tid. Som gir oss verktøy til å forstå og diskutere de store spørsmålene vi mennesker baler med.

Vi er ikke i mål, og det er fortsatt mye som gjenstår. Men våre tester så langt viser at kulturkritikken har en rolle å spille også i digitale medier. Det bør glede alle som er opptatt av dette stoffområdet.