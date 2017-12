Departementet om DAB: - Myndighetene bestemmer ikke mangfoldet

Kulturdepartementet avviser at avtalen mellom Norkring og Digitalradio Norge sikrer Radio Norge og P4 enerett til nasjonale DAB-sendinger i 14 år.

– Overgangen fra FM til DAB betyr at det ikke lenger er tekniske etableringshindringer. Myndighetene bestemmer ikke hvor stort mangfoldet blir, det avhenger av radioaktørenes investeringsvilje, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen (H).

– Betydelig økonomisk risiko

Han påpeker at antall radiokanaler allerede er mangedoblet etter overgangen til digitalradio. Ettersom Radio Norge og P4s eiere var med på å betale for utbyggingen, bør de også få bruke hele nettet, mener statssekretæren.

– Selskapene MTG og Bauer, som forpliktet seg til å bidra til at Riksblokk 1 fikk en befolkningsdekning på minst 90 prosent innen 2015, påtok seg en betydelig økonomisk risiko. Da er det heller ikke overraskende om det er disse aktørene som bruker kapasiteten, sier Fredriksen.

Ilja C. Hendel

– Riksblokk 2 er tilgjengelig

Kulturdepartementet viser til at Norkring, som eier DAB-nettet, skal tilby kapasitet til «alle kringkastere på ikke-diskriminerende vilkår» og at alle henvendelser om utbygging av radionett er velkomne.

Departementet avviser også at Riksblokk 2, som ikke er ferdig utbygd, ikke er tilgjengelig for andre aktører. Norkring har imidlertid jobbet med «alternativ bruk av frekvensene» på grunn av manglende interesse fra andre radioaktører, ifølge statssekretæren.

– Norkring har bygget ut et regionalt radionett i Riksblokk 2 i Rogaland og Sunnhordaland, på vegne av A-media. Norkring har ikke mottatt forespørsel om videre utbygging av Riksblokk 2. Selskapet trenger 18 til 24 måneder på å bygge et nasjonalt nett, slik at avtalen med A-media kan sies opp hvis det kommer en nasjonal radioaktør på banen, fremholder Fredriksen.