Claudio Magris, den snart 80-årige professoren i tyskspråklig litteratur ved universitetet i den italienske grensebyen Trieste, vil for norske lesere være best kjent for Donau (1991). En fabelaktig sjangerblandende reise på den mektige floden fra dens spede utspring i det sørvestre hjørnet av Tyskland til den nesten 3000 kilometer senere tømmer seg i Svartehavet.

Selv om Tiltale frafalles har et langt mer avgrenset geografisk utgangspunkt, trekker den opp en god del av de samme tematiske perspektivene.