Det hender jeg spør folk hva deres favorittord er. Jeg har spurt Lillebjørn Nilsen. Hans er banjo. Jeg har spurt Eva Joly, og hun fortalte at hennes er varde. Jeg har spurt Per Egil Hegge. Hans er veikj – det trønderske ordet for jente. Jeg har spurt Sylfest Lomheim, hans er tru, med von på annenplass og kjærleik på tredje. Kathrine Aspaas liker snute.

Selv liker jeg godt nostalgiske ord. Jeg liker for eksempel ordet pakkenellik. Pakkenellik betyr ’liten pakke, liten ting som man bærer’. Ordet brukes mest i flertall. Jeg vet ikke hvilket ord som var Amalie Skrams favorittord, men hun bruker pakkenellik i Forraadt: ”to vognlas bagage foruden de pakkenelliker, de bar i hænderne”(naob.no). For meg er pakkenellik et nesten magisk ord. Jeg skal forklare hvorfor.