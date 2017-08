1. Helene Schjerfbeck, Anna Ancher, Nikolai Astrup, m.fl.

Blaafarveværket, Modum

Hva er det som styrer den sterke hageinteressen som også gir seg uttrykk i billedkunsten? Utstillingen på Blaafarveværket viser hvordan kunstnere langt tilbake i tid har kretset rundt natur- og hagemotiver.

Folk står i kø en vanlig tirsdag formiddag, og kurator Sandra Lorentzen er overveldet over responsen. Besøkstallene ligger an til å bli høyere enn fjorårets 130.000 besøkende.

– Dette er et tema som alle har et forhold til – uansett om man vil ha sin egen hage eller ikke, sier Lorentzen.

Utstillingen Drømmen om en hage ser på forholdet mellom mennesker og natur, og visualiserer hagen som et rom – et uterom innhyllet av grønne vekster med dufter, farger og former.

Totalt vises 65 verk med hagemotiver av 41 ulike kunstnere. Det er det nordiske landskapet som er i sentrum, og noen av de nordiske kunstnerne som er med er finske Helene Schjerfbeck, danske Anna Ancher, norske Nikolai Astrup, Frits Thaulow, Lars Jorde, Lul Krag, Arne Kavli og svenske Hugo Birger og Carl Larsson.

MORTEN UGLUM

Her er blomster, trær og grønnsaksdyrking, men også kulturhistorie. Målet med utstillingen er å utforske den særegne nordiske naturen, men samtidig er det tydelig at det er mye inspirasjon fra franske kunstnere som Claude Monet, Henri Matisse og Camille Pisarro og fra nederlenderen Vincent van Gogh. Utstillingen viser hvordan hagekunsten og billedkunsten opp igjennom historien har gått hånd i hånd, og hvordan enkelte kunstnere først har utformet sin egen hage som et kunstverk og deretter malt den. Et eksempel er Nikolai Astrup som brukte hagen i Jølster som utgangspunkt for mange av sine motiver. Utstillingen viser også klart hagens nytteaspekt – fra jord til bord.

Utstillingen står frem til 24. september.

MORTEN UGLUM

2. Christian Skredsvig,

Galleri Skredsvig, Hagan, Eggedal i Buskerud

Hagan i Eggedal er et av landets best bevarte kunstnerhjem fra gullalderen i norsk malerkunst. Her bodde Christian Skredsvig (1854–1924) i 30 år. Nå er huset tilgjengelig for publikum, og det er åpnet galleri og kafé. Det er oldebarnet Hege Christina Skredsvig som har bygget opp galleriet og leder driften.

MORTEN UGLUM

– Målet er å bli et mini-Blaafarveværket med estetikk og kvalitet i alle ledd. Vi skal ha en ny utstilling hvert år, så publikum må komme tilbake, sier hun.

Skredsvig kjøpte i 1894 plassen Hagan i Eggedal, og det første han gjorde var å ominnrede låven til atelier. Etter hvert ble huset utvidet, slik at det kunne tjene som familiebolig.

Både huset og interiøret har stått urørt siden Skredsvig og familien bodde der. På veggene henger både hans egne og kunstnervenners malerier og tegninger, tilsammen ca. 150 originalarbeider.

I galleriet vises nå både permanente verk som er utlånt av Nasjonalmuseet og sommerens temautstilling «Lysglimt» med ukjente pastellmalerier.

Det er drøyt to timers kjøretur fra Oslo til Eggedal, og ca. en time mellom Eggedal og Blaafarveværket.

Kunstnerhjemmet og galleriet er åpent alle dager frem til 2. september, deretter i helgene.

3. Lise Simonnæs,

Galleri Blink, Solund, Sognefjorden

Billedkunstneren Lise Simonnæs er opptatt av forholdet mellom mennesker og natur, og jobber mye med sjeldne planter og vekster i bildene. Hun bruker en type lag på lag-teknikk, og rammer ofte bildene inn i bokser, så de blir som små og store titteskap med en magisk touch. Det skapes en scene som man kan titte inn i, men det er ikke opplagt hva hun egentlig vil si.

– Jeg har alltid vært opptatt av livets gang, og enda mer etter at jeg mistet mine foreldre, sier hun.

Signe Dons

Simonnæs tegner og maler visne planter og blomster, men gir dem nytt liv på lerretet. Melkanoli er et tilbakevendende tema i bildene hun skal vise i Solund i Sognefjorden.

Utstillingen står fra 25. august til 10. september.

Heidi Borud

4. Inger Sitter, Era Leisner, Nico Widerberg m.fl.

Gamle Ormelet, Tjøme

Dert kulturelle samlingsstedet på Tjøme feirer i år 25 år som musikk- og kunstscene. I tillegg til konsertarrangementene, er den årlige sommerutstillingen en happening i Vestfold. Nå vises en kollektivutstilling med arbeider av bl.a. Knut Steen, Inger Sitter, Nico Widerberg, Henrik Plackt, Sverre Bjertnæs, Eira Leisner og Frank Brunner. Det er Bjertnæs som utmerker seg med mange salg så langt i sommer.

– Sommerutstillingen og billedkunsten er like viktig for Gamle Ormelet som konsertene. Vi synes det er viktig å følge kunstnerskap over tid. Sverre Bjertnæs og Inger Sitter har vært viktige kunstnere for Ormelet i mange år, men det er også spennende å se nykommere som Era Leisner, sier Endresen.

Utstillingen står frem til 1. september.

